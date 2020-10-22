Свадьба пасынка Виктора Медведчука и сына Оксаны Марченко Богдана 10 октября посетили немало украинских политиков и бизнесменов. Среди них были не только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", но и нардеп от "Слуги народа".

Свадьба пасынка кума Путина и его избранницы Екатерины состоялась в ресторане "Маячок" в Киеве. Об этом говорится в расследовании "Схем".

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Кто посетил свадьбу

Игорь и Григорий Суркисы – украинские бизнесмены. Григорий является нардепом от ОПЗЖ.

Тарас Козак и его гражданская жена Наталья Лавренюк. Козак является нардепом от ОПЗЖ, а Лавренюк – бизнес-партнерша Марченко.

Владимир Продивус – экс-"регионал" и главы Федерации бокса Украины.

Вадим Столар – нардеп от ОПЗЖ и руководитель столичной организации этой политсилы.

Андрей Холодов – нардеп от"Слуги народа". Жена Холодова является кумой Марченко.



Братья Суркисы на свадьбе у пасынка Медведчука / Фото "Схем"



Козак и Лавренюк на свадьбе у пасынка Медведчука / Фото "Схем"

Кто был на территории "Маячка"

Кроме того, на территории ресторана "Маячок" заметили экс-министра юстиции Крыма Сергея Коровченко и Молчанову Владиславу – доверенное лицо Юлии Тимошенко во время президентских выборов 2019 года. Оба были в спортивных костюмах. Молчанова рассказала, что они с Коровченко приехали "собирать грибы". Коровченко же подчеркнул, что лично незнаком с Медведчуком.

Смотрите расследование "Схем" о свадьбе пасынка кума Путина: