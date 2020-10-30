В рамках первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли будут реализованы шесть участков дорог. Эти автодороги соединяют 10 областей Украины.

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на 6 участках дорог, их представили потенциальным инвесторам. Об этом в телеграм сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также Перевод денег с лечения онкологии на дороги: как это объясняют в правительстве

О каких дорогах идет речь:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-09, M-04, M-18)

Борисполь – Полтава (М-03)

Херсон – Николаев (М-14)

Киев – Житомир – Ровно (М-06)

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19)

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04, H11).

Совместно с Укравтодором, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией презентовали их 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов,

– отметил Криклий.

Он добавил, что эти автодороги соединяют 10 областей Украины. Поэтому более 12 миллионов жителей смогут на себе почувствовать улучшение дорожной инфраструктуры.

Министр также отметил, что речь идет не о платных автодорогах, а о "дорогах в кредит". Государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги. После сдачи дороги в эксплуатацию он получает платежи от государства.

Обратите внимание В Укравтодоре заявили, что уже восстановили более 2 тысяч километров дорог: последующие этапы

​ Справка. В планах Владимира Зеленского в течение его президентской каденции отремонтировать 24 тысячи километров дорог – то есть все национальные и международные.