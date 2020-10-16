Глава Нацбанка Кирилл Шевченко не вносил представления об увольнении своих заместителей Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Ранее в СМИ появилась информация, что такое представление относительно Рожковой поступило от Шевченко в Совет НБУ.

Совет НБУ должен был собраться 16 октября

В СМИ сообщали, что уже 16 октября Совет нацрегулятора может рассмотреть увольнение Рожковой. В самой пресс-службе Нацбанка это опровергли, информирует Интерфакс-Украина.

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Глава НБУ не вносил представления Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей,

– говорится в сообщении пресс-службы.

В Совете НБУ не подтвердили рассмотрение кадровых вопросов

В самом Совете НБУ не подтвердили, что будут рассматривать кадровые вопросы на заседании 16 октября. Согласно повестке дня, планируют обсудить тему об аудиторской фирме и организационные вопросы. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил член Совета НБУ Виктор Козюк. Впоследствии само заседание вообще отменили – по техническим причинам.

Что говорит Екатерина Рожкова

Первый заместитель главы Нацбанка тоже не подтвердила информацию о своем возможном увольнении. По словам Рожковой, об этом ее не сообщал ни глава НБУ, ни Совет регулятора.