Шевченко не вносил представление об увольнении Рожковой и Сологуба, – НБУ
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко не вносил представления об увольнении своих заместителей Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Ранее в СМИ появилась информация, что такое представление относительно Рожковой поступило от Шевченко в Совет НБУ.
Совет НБУ должен был собраться 16 октября
В СМИ сообщали, что уже 16 октября Совет нацрегулятора может рассмотреть увольнение Рожковой. В самой пресс-службе Нацбанка это опровергли, информирует Интерфакс-Украина.
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Глава НБУ не вносил представления Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей,
– говорится в сообщении пресс-службы.
В Совете НБУ не подтвердили рассмотрение кадровых вопросов
В самом Совете НБУ не подтвердили, что будут рассматривать кадровые вопросы на заседании 16 октября. Согласно повестке дня, планируют обсудить тему об аудиторской фирме и организационные вопросы. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил член Совета НБУ Виктор Козюк. Впоследствии само заседание вообще отменили – по техническим причинам.
Что говорит Екатерина Рожкова
Первый заместитель главы Нацбанка тоже не подтвердила информацию о своем возможном увольнении. По словам Рожковой, об этом ее не сообщал ни глава НБУ, ни Совет регулятора.
Что известно о выговорах и недоверии Рожковой и Сологубу?Совет Нацбанка 5 октября объявил заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выговоры за:
– Нарушение распорядительных актов НБУ;
– Нарушение Кодекса этики работника НБУ;
– Нарушение правил внутреннего распорядка для работников НБУ;
– Нарушение требований Кодекса законов о труде Украины.
Также заместителям главы НБУ выразили недоверие.
Рожкова сообщила, что на такой шаг пошли из-за высказываний в СМИ, которые не понравились руководству.