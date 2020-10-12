На выборах городского головы Кривого Рога, которые запланированы на 25 октября 2020 года, лидируют действующий мэр города Юрий Вилкул и кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводила социологическая группа "Рейтинг" среди криворожан 8-9 октября 2020 года.

Да, за действующего градоначальника готовы проголосовать 40,8% избирателей, которые определились с выбором. Сразу же за ним идет кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого готовы отдать свой голос 29,0% избирателей.

Далее с большим отрывом следуют кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (10,1%), представитель "Европейской солидарности" Юрий Яровой (7,2%) и выдвиженец от "Силы людей" Юрий Милобог (5,5%). Остальные кандидаты заручились менее 4% симпатий избирателей.

В то же время 20% опрошенных не определились со своим выбором.

Замеры электоральных симпатий, которые проводились с июля по октябрь, позволяют говорить о резком снижении уровня поддержки Юрия Вилкула с течением избирательной кампании: да, если в сентябре за него были готовы проголосовать 50,5% всех опрошенных, то через месяц – 31,5% .

В то же время Дмитрий Шевчик резко нарастил поддержку: с 14,0% в сентябре до 22,3% в октябре (данные всех опрошенных)

Незначительный рост продемонстрировал также представитель "Евросолидарности" Юрий Яровой – с 3,9 до 5,5%.

Результаты опроса электоральных предпочтений на выборах в Криворожский горсовет свидетельствуют, что за партию действующего мэра "Блок Юрия Вилкула "Украинская перспектива" готовы проголосовать 33,8% избирателей. На втором месте – "Слуга народа", которую намерены поддержать 23,2% опрошенных.

В горсовет проходят также "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,3%), "Партия Шария" (8,2%), "Европейская солидарность" (7,3%) и "Сила людей" (6,1%). Могут преодолеть 5-процентный барьер также ВО "Батькивщина" (4,7%) и "Пропозиція" (4,2%). Остальные партии набирают менее чем 2 процента.

При этом наиболее нисходящую динамику за прошедший месяц демонстрируют "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Количество тех, кто намерен голосовать за политическую силу действующего мэра, за месяц снизилось на 10% – с 35,9 до 25,3% среди всех опрошенных.

Ощутимо снизилась также поддержка "Оппозиционной платформы – За жизнь" – с 9,1 до 7,7%.

Выросла поддержка "Партии Шария" (с 2,8 до 6,1%), "Европейской солидарности" (с 3,8 до 5,4%), "Силы людей" (с 1,4 до 4,6%) и "Пропозиції" – с 0,3 до 3,2%. Рост поддержки последней связывают с Юрием Любоненко, бывшим мэром Кривого Рога и лидером партии "Пропозиція" в городе.

В целом среди всех опрошенных, 72% ответили, что будут обязательно будут участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года. И только 8% ответили, что маловероятно, что придут голосовать.