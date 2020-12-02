О громком убийстве 1990-х годов бизнесмена Евгения Щербаня – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко говорил сын погибшего, которого назвали в честь отца.

Также обсуждали, как происходит процесс расследования, о чем врал Тарута и кому перешли активы. В эфире 24 канала Щербань отметил, что собирает информацию об убийстве отца с 2014 года.

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О том, кто стоит за убийством

Сложность этой истории в том, что можно верить в несколько версий одновременно. Они могут дополнять друг друга. Те материалы, с которыми я ознакомился, у меня вызывают большие сомнения относительно расследования. Показания правой руки Павла Лазаренко – Петра Кириченко пока являются самым серьезным фактом, который заставляет меня задуматься о причине его высказываний.

Я вижу и другие недоработки следствия. Есть очень много фактов, которые ставят под сомнение качество расследования. Я не хочу в этом обвинять следователей. Но я не могу этого не видеть. Ведь для меня мотив вполне понятен. В этой ситуации я один из немногих, кто не является ангажированным.

Справка. Официально за убийство Евгения Щербаня осудили Вадима Болоцких. Как будто он входил в так называемую банду Кушнира, совершавшую много кровавых убийств. В частности банда жестоко убила первого президента футбольного клуба "Шахтер" Ахатя Брагина.

О расследовании

Я для себя нашел очень много ответов. Это можно сравнить с тем, когда много разбросанных пазлов начинаешь складывать в одну картину. Сейчас я нахожусь в состоянии пострадавшего.

Сейчас я знакомлюсь с материалами дела, хотя пришлось подать иск в Антикоррупционный суд. Я знаком с детективами, они взаимодействуют со мной. Но я вижу, что это не их компетенция. Потому что они "плавают" в вопросах, связанных с убийствами. Сейчас я поставил себе задачу: максимально хорошо ознакомиться с материалами дела и дать новую волну расследованию. Проделана очень серьезная работа.

О Сергее Таруте

Сергей Тарута – это вообще отдельная история. Если бы я не знал Сергея Таруту и у меня не было бы задачи поймать его на лжи, то я бы дальше верил ему. С виду весь из себя, рассказывает о ценностях. Но когда мы стали его изучать, можно сказать под микроскопом, то оказалось, что это очень лживый человек, очень скользкий.

Наш первый разговор состоялся в 2014 году во время суда по делу о Тимошенко, которая якобы заказывала убийство отца. Хотя по идее она должна была быть сразу же после убийства. Сергей Тарута мог перейти через дорогу и сказать "Ребята, вот есть компания, там есть проблемы или успехи, надо что-то с этим делать, я вам помогу". Но он этого не сделал.

Больше об отношении сына Евгения Щербаня к Сергею Таруте читайте по ссылке.

Об Ахметове

Ахметов в 2013 году во время процесса в отношении Тимошенко, вероятнее всего после допроса Таруты, пытался нам помочь. Не финансово. Помочь в решении вопросов с Тарутой. Были встречи в его резиденции. Как мне рассказывал Руслан (брат Евгения Щербаня-младшего – 24 канал), что Ринат хочет помочь. Но это отдельная история.

Почему активы Щербаня перешли другим людям

Было такое впечатление, что за несколько месяцев пала вся империя. Со стороны так, должно быть, выглядело. Есть история до расследования и после – они совсем разные. Почему так получилось?

Во-первых, я не участвовал в отцовском бизнесе. Он считал, что наше время еще впереди. Второй аргумент – люди, которые занимались этим бизнесом, не горели желанием открывать нами положительные моменты этого бизнеса. Забегая наперед, кто поставил им такую задачу. Еще один факт – в день убийства были оцеплены офисы, где располагались предприятия.

Происходила выемка документов – все на очень серьезном уровне. Создали определенный информационный вакуум. Глядя на ситуацию сейчас, я понимаю, что выглядит это так, словно какая-то сила все эти процессы координировала. Так, как вели себя силовые структуры – не совсем понятно, в чем была их логика.