Работники Таллиннского зоопарка забыли швабру в вольере с шимпанзе. Животное не растерялось и устроило там генеральную уборку.

Видео хозяйствования шимпанзе разместили в фейсбуке зоопарке Таллинна.

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Работники зоопарка случайно оставили швабру в вольере для шимпанзе.

Однако впоследствии заметили, что животное не растерялась. Наоборот – начало использовать инструмент за назначением.

Сначала шимпанзе "подмела" разлитую воду на полу, собрав ее в одном месте. А после этого принялась мыть окно.

Администрация зоопарка напомнила, что сейчас из-за эпидемии коронавируса заведение не работает.

Шимпанзе устроила генеральную уборку в своем вольере: смотрите видео