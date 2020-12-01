В зоопарке Таллинна шимпанзе устроила генеральную уборку в своем вольере: милое видео
Работники Таллиннского зоопарка забыли швабру в вольере с шимпанзе. Животное не растерялось и устроило там генеральную уборку.
Видео хозяйствования шимпанзе разместили в фейсбуке зоопарке Таллинна.
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Работники зоопарка случайно оставили швабру в вольере для шимпанзе.
Однако впоследствии заметили, что животное не растерялась. Наоборот – начало использовать инструмент за назначением.
Сначала шимпанзе "подмела" разлитую воду на полу, собрав ее в одном месте. А после этого принялась мыть окно.
Администрация зоопарка напомнила, что сейчас из-за эпидемии коронавируса заведение не работает.
Шимпанзе устроила генеральную уборку в своем вольере: смотрите видео
Что известно о таллиннском зоопарке?Его основали еще в 1939 году. В зоопарке проживают более 8 тысяч животных 408 видов. В частности, гигантские слоны и носороги, опасные хищники, обезьяны, белые медведи и многие другие экзотические и исчезающие виды.
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