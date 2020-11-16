В одной из школ Московского района Харькова днем 16 ноября нашли две колбы с крайне опасным веществом, которое применяли как средство массового поражения во время Первой мировой. После этого из помещения школы пришлось эвакуировать 380 человек.

Сейчас правоохранители проводят проверку и пытаются выяснить, как вещества попали в школу, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области. Копы говорят, что находку сделали в помещении учебного заведения на улице Харьковская набережная.

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Там действует только одна школа – Харьковская общеобразовательная I-III ступеней №30.

Что известно о находке боевых веществ в харьковской школе

О запаянных колбах с зеленым порошком и надписью "Адамсит" полиция узнала около 14:20 от работников ГСЧС.

Как выяснилось, "Адамсит" – боевое отравляющее вещество, воздействие которого на дыхательные пути людей может быть смертельным. Обычно "Адамсит" желтого цвета, но технический – зеленого.

"Адамсит" нашли в дымоходе харьковской школы / Фото пресс-службы полиции Харьковщины

Вполне вероятно, что колбы с порошком лежали в дымоходе школы более века. На официальном сайте заведения указано, что год ее основания – 1911.

В результате инцидента никто не пострадал.

Обе колбы изъяли. Их уничтожат работники ГСЧС.