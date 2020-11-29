Ученицы 5 класса одной из школ Рожнятова, что на Прикарпатье, 27 ноября решили жестоко пошутить. Они угостили одноклассников газировкой, в которую подмешали средство для поноса "Пиколакс".

О странной идее 2 девушек узнали и в полиции. Об этом рассказала пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак, сообщает "Суспільне. Карпати".

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"Поступило сообщение от жителя Рожнятовского района о том, что в больницу госпитализировали его внучку из-за отравления в школе", – отметила Максимчак.

Как выяснили впоследствии правоохранители, из этого же учебного заведения госпитализировали еще 4 ребенка.

Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни не было,

- заверила пресс-секретарь.

По ее словам, все дети пили один напиток. Полицейские впоследствии узнали, что девушки, подсыпав в газировку сладкую воду "Пиколакс", решили пошутить.

Правоохранители составили протоколы по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.