В России в городке Великие Луки Псковской области во время торжественной линейки потеряли сознание несколько школьников. Всех их госпитализировали, правда трое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 5 октября.

В России школьники без сознания упали на землю: что известно

Все пострадавшие учатся в школе №7. По уточненным данным, потеряли сознание трое детей, а остальные жаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на руководителя областного комитета образования Александра Седунова.

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Сейчас медики выясняют причины, по которым детям из разных классов, разных возрастных групп одновременно стало плохо. Все пострадавшие находятся в детской городской больнице города Великие Луки. У каждого взяли анализы. Трое детей – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

На сайте администрации Псковской области сообщают, что торжество было посвящено присвоению учебному заведению имени выпускника Антона Злобина. Он погиб в 1995 году во время военной операции на таджикско-афганской границе.

На месте работает вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. Также этот вопрос находится на личном контроле губернатора.

Что говорят очевидцы

Одна из школьниц рассказала, дети начали падать почти одновременно. По предварительной версии, причина случившегося – отравление. Собственно с таким диагнозом детей госпитализировали, передает издание "360".

Это было ужасно. Мы стояли рядом, несколько человек начали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации,

– припомнила собеседница ресурса.

Сама девушка чувствует себя хорошо. Но что могло повлиять на здоровье стольких детей, она не знает, но предполагает, что это мог быть перегрев. Перед линейкой ее класс в столовую не ходил.

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Между тем, пациенты больницы из отделения, которое специализируется на гастроэнтерологии и аллергологии, сообщили о выписке других больных, чтобы освободить места для школьников.