Днепропетровская область по вине руководства региона является одной из худших в стране по темпам реализации президентской программы "Большая стройка".

Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

Объемы и качество работ, проводимых на объектах области, существенно снизились с момента прихода нынешнего руководства Днепропетровщины к власти. Именно с именами нынешнего главы ОГА Александра Бондаренко и главы облсовета Святослава Олейника издание связывает провал "Большой стройки" в регионе – если в 2019 году там создавалось 310 объектов инфраструктуры, то в этом году активные работы ведутся лишь на 30 из них.

Те же объекты, которые были сданы в эксплуатацию или близки к этому, находятся в неудовлетворительном состоянии. Причина – попытка руководства области сэкономить на строительстве и ремонте. В частности, у большинства объектов были серьезно урезаны сметы. Стоимость упала из-за экономии на новой мебели, благоустройстве и других составляющих.

Например, на школу в г. Перещепино потратили 120 млн грн, при этом оставив ее без новой мебели, со старым оборудованием, без благоустройства и без стадиона. Школу в Волосском открыли вообще без мебели.

Школа №126 в Днепре открылась с неработающей пожарной сигнализацией и с трещинами в стенах.

Стадион "Спартак" в Кривом Роге после вмешательства Олейника лишился целого ряда важных элементов.

Из проекта были вычеркнуты реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием, игровые площадки, отделка и комплектация новых внутренних помещений, реконструкция старых трибун, ремонт старых внутренних помещений, благоустройство территории, количество беговых дорожек уменьшено с 10 до 6,

– сообщает СМИ.

По информации издания, Олейник давил на подрядчиков и требовал с них откаты. Все это привело к крайне низкому качеству работ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава облсовета Олейник является бенефициаром ввоза отходов из Львова в Днепропетровскую область.