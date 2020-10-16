Деятельность ряда учреждений в Харькове будет ограничена, а в тех, которые продолжат работу, введут строгий контроль над соблюдением масочного режима.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов после того, как провел внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, было принято решение о закрытии на период карантина ночных клубов и развлекательных зон в ТРЦ.

Школы, по решению комиссии, уходят на каникулы с 19-го октября. Детские сады продолжат работу.

Также продолжат работу и спортивные клубы, но с "жестким соблюдением дистанции между посетителями".

Работу городского транспорта, по словам Терехова, не будут ограничивать: "Транспорт работает в полном объеме, но с жестким соблюдением масочного режима. В метро его будут контролировать не только на входах на станции, но и на платформах и вагонах", – пояснил он.

Все эти ограничения будут бессмысленными, если каждый из нас не будет соблюдать масочный режим и не будет требовать этого от окружающих. Уважаемые харьковчане! Давайте бережно относится не только к своему здоровью, но и беречь здоровье окружающих, только так у нас получится как можно быстрее выйти из "красной" зоны и победить пандемию в целом,

– добавил Терехов.

Напомним, ранее Терехов заявил, что по инициативе "Блока Кернеса – Успешный Харьков!" за бюджетные средства будут застрахованы некоторые группы населения, такие как врачи, учителя и работники общественного транспорта.