В Украине презентовали эскиз большого Государственного Герба. Организационный комитет показал работу победителя конкурса. Вокруг нее сразу поднялся шквал критики. Получим ли мы все же новый государственный символ – будут решать нардепы.

Эксперты не исключают, что лучше было бы, если бы Украина имела только один герб. Однако для этого нужно поменять Статью 20 в Конституции, пояснил в прямом эфире 24 каналу Андрей Гречило, председатель жюри конкурса.

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По его мнению, большой герб Украины не нужен. Однако Рада решила по-другому, поэтому объявили соответствующий конкурс. "Я согласился и надеялся, что появится много интересных работ, которые позволят что-то выбрать для утверждения", – отметил Гречило.

Было много краденых рисунков, – Гречило

По словам председателя жюри, всего на конкурс подали 125 работ, но 13 из них пришли уже после завершения срока приема работ. Поэтому к рассмотрению приняли 112 – среди них более 100 оказались детскими или такими, которые содержали плагиат.

"Были просто ворованные рисунки различных персонажей – казака, льва или еще какие-то элементы из чужих проектов. Это для меня было в диковинку. Удивительно, что люди настолько пренебрежительно отнеслись к авторскому праву", – подчеркнул он.

Малый герб останется основным символом

Гречило также пояснил, что большинство государств мира используют только один герб. Если же их больше, использование большого герба четко регламентируется. Преимущественно его используют высшие органы государственной власти – в зависимости от действующего законодательства страны.

Поэтому фактически малый герб останется в любом случае основным символом, который используется везде. Тот, который в Украине предлагают утвердить как большой, имеет ограниченную функцию. Однозначно его должен использовать президент на своих стандартах, добавил он.

Важно понимать такую ​​функцию этого знака. Так как сейчас люди ссорятся непонятно за что. По конкурсу – я был уверен, что при любом раскладе все равно были бы споры и ссоры в соцсетях,

– отметил Гречило.

Автор должен доработать некоторые элементы

Эксперт отметил, что работа, которая выиграла конкурс, оказалась наиболее грамотно сделанной – как геральдически, так и художественно. Там присутствуют отдельные мотивы, которые в свое время предлагал еще Николай Батинский, но они представлены в авторской интерпретации.

Справка. Эскиз-победитель конкурса является проектом Алексея Кохана. Он также является соавтором Малого украинского герба. Автора отметят премией в 100 тысяч гривен.

Гречило объяснил, что жюри определило работу Кохана лучшей, однако с определенными замечаниями. Автор должен доработать некоторые элементы. В частности исправить иконографию казака, а также не совсем удачное исполнение ленты в нижней части – так как держатели стоят на ней ногами.



Лучший эскиз большого Государственного Герба Украины / Фото с телеграмма Ткаченко

Чего не хватает эскизу-победителю

На новом эскизе большого Государственного Герба Украины не хватает крымскотатарской тамги. У авторов, которые его разрабатывали, не хватило исторического сознания, чтобы изобразить на нем также и символ Крыма.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал книгоиздатель Виталий Капранов. По его словам, авторы нового эскиза должны осознавать, что земли Крымского ханства – это почти 30% территории Украины.

Крымское ханство является таким же основателем нашего государства, как Русь, Великое княжество Литовское и Войско Запорожское,

– заявил книгоиздатель.

Капранов отметил, что с эстетической точки зрения новый герб "никуда не годится". Впрочем, его можно так оценивать, ведь герб несет совсем другой смысл.

Справка. В Украине провели конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Лучшую работу определяли специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам книгоиздателя, конкретное художественное исполнение с геральдической точки зрения является неважным. Капранов рассказал, что ранее гербы перерисовывали по словам определенных людей, потому на красоту изображения не обращали внимание.

Утвердят ли эскиз

В Минкульте уже готовят проект закона "О государственных символах". Однако Капранов предположил, что новый эскиз не удастся утвердить, ведь в Верховной Раде он не наберет достаточное количество голосов.

Гречило и Капранов о большом Государственном Гербе Украины: смотрите видео 24 канала