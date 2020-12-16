Чтобы поставить точку в вопросе о елке, надо все же, как говорится, "учить матчасть". Поэтому выношу из комментариев и расширяю свои объяснения.

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Язычество, церковь и советская власть: как менялась суть елки

Зимняя ярко украшенная елка исторически имеет три совершенно несовместимых смысла и сложную траекторию распространения.

1. Языческая традиция зимнего кровавого жертвоприношения существовала в Северной Европе с давних времен, особенно у финских народов. Сначала жертвы были людьми, потом животными. Внутренности и кишки в честь языческих демонов развешивались на дереве, где они красиво блестели в морозном свете. Продолжать не буду, но там еще немало отвратительных деталей.

2. Христианская церковь мудро боролась с языческими традициями, не искореняя их, а полностью меняя смысл. Так зимняя елка стала Рождественским символом, к ней впоследствии добавился Санта-Клаус, а наверху засияла Вифлеемская звезда. Таким образом кровавый языческий ритуал превратился в символ любви, чистоты, надежды и семейного согласия. Вместо кровавого хлама на елке засияли украшения, гирлянды и сладости, а дети стали искать под елкой рождественские подарки.

3. Советская власть боролась с христианской верой таким же способом – не искореняя, а полностью меняя смысл. Рождество оказалось под фактическим запретом, зато появился праздник Нового года – с празднично украшенной елкой. Вифлеемская звезда превратилась в пятиконечную коммунистическую звезду, Санта-Клаус (Святой Николай) в Деда Мороза (одного из языческих демонов, искорененного Церковью), а еще неизвестно откуда появилась Снегурочка (известно откуда – из руководящих брошюр коммунистической партии).

Таким образом, исторически елка связана с тремя совершенно несовместимыми смыслами.

Теперь давайте разберемся с траекторией

Церкви не было нужды заменять смысл елки с языческого на рождественский там, где языческой елки никогда не бывало, – в Южной Европе, например. Но красивая рождественская традиция постепенно распространялась за пределы первичного ареала, ведь опиралась теперь на главные христианские ценности, которые разделяли по всей Европе.

На поприще Российской империи елку привез из своих европейских путешествий Петр I, но петровские новации редко выходили за пределы Санкт-Петербурга и Москвы. Удельный украинский рождественский набор ни одной елки не включал, поэтому в Киев елка попала уже довольно поздно как отголосок имперской столичной моды. На другие украинские земли, что были под другими империями, елка попала так же поздно через другие имперские столицы.

В то же время массовое распространение елки на наших просторах произошло не в эпоху Петра I или Франца-Иосифа, а именно в советское время, когда коммунисты всеми силами пытались вытеснить христианские символы и праздники. Насаждение елки произошло в 1920-е годы со всей силой советского аппарата пропаганды, принуждения и наказания.

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Что может символизировать елка сегодня?

Таким образом, разным украинцам и украинкам елка несет разные традиции и символику.

1. Есть много украинцев, для которых елка – это христианская традиция, символ рождественской радости, надежды и семейного единения. Такую елку венчает Вифлеемская звезда, восхождение которой предвещает наступление новых суток. Тепло одетый старик, раздающий подарки и лакомства, – это, безусловно, Святой Николай.

2. Есть много украинцев, для которых елка – это любимая советская традиция, символ их былой молодости и энергии. Такую елку венчает звезда, символ великой могучей советской державы, а тепло одетый старик, который раздает подарки и сладости, – это, безусловно, Дед Мороз. А значит, где-то рядом должна быть и Снегурочка (у Святого Николая, как известно, подруги не было).

3. Есть много украинцев, для которых елка – символ ненавистного совка, с его двойной моралью, ложью и антицерковной пропагандой. Для них при взгляде на елку со звездочкой, Деда Мороза и Снегурочку сразу вспоминаются отвратительные советские новогодние анекдоты, горький смех которых помогал выжить в гнетущей атмосфере позднего совка.

4. Наконец, для подавляющего большинства украинцев елка – это новогодний праздник без какой-либо религиозной или идеологической окраски. Им все равно, что там на елке, лишь бы было празднично. Звездочка наверху или что-то другое, яркие украшения, фонарики и гирлянды создают новогоднее настроение ожидания чуда, ведь маленькие дети не проникаются символикой и смыслами. Дед Мороз, Санта-Клаус, Святой Николай – эти трое сливаются вместе, ведь они все на одно лицо. Этот обобщенный тепло одетый старикан подхвачен праздничным вихрем вместе со Снегурочкой (которой никогда не было в Европе), оленями (которых привезли из Европы лишь в последние 20 лет, когда украинцы начали путешествовать), всевозможными голливудскими пингвинами и, конечно, уличной едой, что является главным народным развлечением по всей планете, независимо от вероисповедания и идеологии.

Кто должен выбирать смыслы?

Видите, как все сложно?

Поэтому люди, которые ставят елку (не путать с йолкой) на площади столицы, должны задать себе вопрос: какие ценности мы хотим продвигать, а также кто наша целевая аудитория? И лишь после того тщательно отбирать символику.

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Можно пойти по пути сознательного воспроизводства и усиления христианской традиции. Можно пойти по пути модернистского утверждения свободы от традиций совка. Можно пойти по пути постмодернистского сочетания разных стилей и идей, намешать всякого разного понемножку, чтобы каждый и каждая нашли свое.

В любом случае, это должно быть сознательное решение о продолжении традиции, начале новой или изменении старой. Символы, праздники и ритуалы – это такие штуки, с которыми надо быть очень осторожным, потому что все детали имеют значение, ведь они утверждают, воспроизводят и передают ценности.

Будем толерантными и учтивыми, только так выживем.

Источник: Facebook