Уже в течение недели 23 – 29 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать меры по поддержке бизнеса во время карантина. Они должны помочь предприятиям, которые больше всего пострадали из-за введения карантина.

На прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании, сообщает 24 канал.

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Поэтому, по словам Шмыгаля, отдельные мероприятия по поддержке бизнеса появятся уже скоро.

Уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей,

– сказал Шмыгаль.

Как карантин выходного дня может повлиять на бизнес

По данным исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, на субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары – 40%, пиццерии и кальянные – 35%, фастфуд – 31%, кондитерские – 30%.

По пессимистическому сценарию развития событий, малый и средний бизнес не сможет справиться с кризисом и закроется. Чтобы спасти бизнес и в целом сферу, рестораторы видят следующие решения:

повышение цен в меню – это поможет увеличить средний чек и при низкой посещаемости получить немного больше ТО;

пересмотреть ставки заработных плат, поможет оптимизировать финансовую модель;

садиться за стол переговоров с собственниками помещений, которые и без того уже жалеют, что впустили ресторан, а не аптеку или продмаг;

инвестировать в развитие собственной доставки;

переформатировать те заведения, которые работают исключительно на трафик.

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Карантин выходного дня: главное

Кабинет Министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Поэтому, каждую субботу и воскресенье запрещена работа баров, кафе и ресторанов, ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В Минздраве введение карантина выходного дня объяснили попыткой уменьшить количество контактов. По мнению чиновников, именно в субботу и воскресенье люди больше общаются между собой.

Власти нескольких городов объявили о том, что выполнять решение правительства не будут. Речь о Ровно, Житомире, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, украинцы "так себе" придерживались карантина.

Больше о том, как украинцы относятся к карантину выходного дня – читайте по ссылке.