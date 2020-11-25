В Кабмине готовятся ко всем возможным сценариям противодействия коронавирусу. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль не исключил, что на новогодние праздники все-таки могут ввести локдаун.

В начале декабря оценят результаты карантина выходного дня

В начале декабря оценят, дал ли результаты карантин выходного дня. Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства 25 ноября, информирует 24 канал.

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Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая до введения карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой" зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива карантину выходного дня,

– отметил Шмыгаль.

Улучшение ситуации уже заметно, – глава правительства

Однако определенные улучшения с ситуацией с заболеваемостью COVID-19 уже заметны. По словам премьера, их достигли именно благодаря действию карантина выходного дня и уменьшению мобильности населения.

"И по количеству занятых койкомест, и по количеству заболевших у нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, которые занимают койкоместа в больницах, на уровне 27 – 28 тысяч. Мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тысяч", – подчеркнул премьер.

В Кабмине прогнозируют, что на плато по заболеваемости коронавирусом Украина должна выйти именно на начало декабря.

Обратите внимание! Ранее о том, что локдаун могут ввести на новогодние праздники, сообщили внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов и министр культуры Украины Александр Ткаченко.