В настоящее время коронавирусная ситуация в Украине способствует тому, что никакого усиления карантина в декабре не будет. А вот в январе правительство может ввести локдаун.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Раде, сообщает 24 канал.

Министр здравоохранения заявил, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку. Однако она – очень высокая и очень трудно работать медикам. Но мы можем допустить, что в течение декабря не будет необходимости усиливать карантинные мероприятия,

– зазанчив он.

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