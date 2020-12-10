В Украине возникла вторая волна пандемии коронавируса из-за того, что люди измучились от карантина и перестали соблюдать правила. Из-за этого показатель заболеваемости резко увеличился. Такая ситуация произошла не только в Украине, но и по всей Европе.

Небезпека другої хвилі пандемії коронавірусу виникла тоді, коли людям стало все одно на обмеження і ризик захворіти. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте також Шмигаль пояснив, що проблема з переповненістю COVID-лікарень виникає через маршрутизацію хворих

Що таке друга хвиля коронавірусу

Шмигаль зазначив, що люди перестали дотримуватися важливих правил, зокрема, носять маску на бороді, ходять по ресторанах та інше. Через це графік захворюваності злетів, як ракета.

Небезпека першої хвилі – це паніка. А що таке друга хвиля? Це байдужість, коли людям стало вже все одно. Вони змучилися від карантинних обмежень, від страху захворіти. І почалася байдужість,

– сказав він.

Невідомо якою буде друга хвиля коронавірусу

За словами прем'єра, влітку основною проблемою і найбільшим страхом була не друга хвиля, а економічне провалля. Це була реальна небезпека для країни. Водночас всі розуміли, що слід готуватися до другої хвилі коронавірусу і уряд це робив. Але якою вона буде і якими будуть протоколи лікування – наразі ніхто не знає.