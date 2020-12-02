Шмыгаль и Марченко презентуют проект Госбюджета-2021 на заседании "Слуги народа", – нардеп
Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко приехали на заседание фракции "Слуга народа". Они проводят презентацию проекта Государственного бюджета на 2021 год.
О приезде Шмыгаля и Марченко на заседание "слуг народа" в комментарии Интерфакс-Украина сообщила народный депутат Евгения Кравчук.
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Заседание фракции все еще продолжается. Премьер-министр и министр финансов проводят презентацию проекта бюджета,
– рассказала Кравчук.
Заседание фракции началось примерно в 18:30, а презентация проекта Госбюджета-2021 – после 20:30.
Ранее о приезде членов Кабинета Министров сообщал в телеграм народный депутат Александр Качура.
На заседании фракции планируют также обсудить вопрос выхода из конституционного кризиса и наработки соответствующих законопроектов, в частности о Службе безопасности Украины.
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Что известно о Госбюджете-2021
- 26 ноября правительство утвердило проект Госбюджета на 2021 год ко второму чтению.
- Дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен в законопроекте, поданном на первое чтение, до 246,4 миллиарда гривен).
- Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона.
- 27 ноября доработанный проект Госбюджета-2021 поступил в Верховную Раду.
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