Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко приехали на заседание фракции "Слуга народа". Они проводят презентацию проекта Государственного бюджета на 2021 год.

О приезде Шмыгаля и Марченко на заседание "слуг народа" в комментарии Интерфакс-Украина сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

Читайте также Примет ли Рада Госбюджет-2021 без "новогодней бюджетной ночи": что думает об этом Разумков

Заседание фракции все еще продолжается. Премьер-министр и министр финансов проводят презентацию проекта бюджета,

– рассказала Кравчук.

Заседание фракции началось примерно в 18:30, а презентация проекта Госбюджета-2021 – после 20:30.

Ранее о приезде членов Кабинета Министров сообщал в телеграм народный депутат Александр Качура.

На заседании фракции планируют также обсудить вопрос выхода из конституционного кризиса и наработки соответствующих законопроектов, в частности о Службе безопасности Украины.

Узнайте больше Субсидии, зарплаты и пенсии: что урезали, а что добавили в Госбюджете-2021

Что известно о Госбюджете-2021