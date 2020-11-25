Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня снизил мобильность украинцев до уровня весны 2020 года. Это поможет разорвать цепь заболеваемости.

Чем меньше мобильность людей, тем меньше риск новых заражений. Об этом премьер Шмыгаль заявил во время заседания правительства 25 ноября, сообщает 24 канал.

К сведению Шмыгаль допустил, что на новогодние праздники могут ввести локдаун

Уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной,

– отметил Шмыгаль.

Что еще сказал Шмыгаль

Власть готовится ко всем возможным вариантам противодействия коронавирусу.

В частности, не исключается возможность полного локдауна на новогодние праздники.

В то же время карантин выходного дня уже показал положительные результаты.

Обратите внимание! За сутки 24 ноября в Украине выявили 13 882 новых зараженных. Всего с начала пандемии в стране коронавируса заразились почти 662 тысячи человек. Умерли уже 11 492 зараженных. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Украине читайте здесь.