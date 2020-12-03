Шмыгаль назвал наибольшие достижения и промахи своего правительства
Премьер Денис Шмыгаль назвал крупнейшими достижениями своего правительства за 8 месяцев его работы в целом продолжение реформ, реформу децентрализации и реформу медицины. При этом глава Кабмина заявил, что было много мелких промахов.
Восемь месяцев – слишком короткий срок, чтобы чем-то по-настоящему гордиться. Это только начало пути. Хотя продолжение реформ – это весомое достижение, сказал Шмыгаль в интервью korrespondent.net.
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Шмыгаль назвал реформы, которые считает достижениями правительства
Премьер подчеркнул, что, во-первых, реформа децентрализации завершена проведением местных выборов.
"Мы передали регионам землю и бюджеты, фактически уже в следующем году Украина получит совсем другое административно-территориальное устройство. Это изменит страну. Усилится ответственность местного самоуправления", – объяснил Шмыгаль.
Реформа медицины
Во-вторых, добавил он, несмотря на коронавирус, идет реформа медицины.
Сейчас сфера здравоохранения становится сильнее аналогично тому, как крепла украинская армия, когда начались военные действия на востоке,
– убежден глава правительства.
Он также уверен, что "из этого коронакризиса мы выйдем с совершенно другой медицинской системой и с другим отношением к врачам. Это еще не достижение, но мы на правильном пути".
Шмыгаль сказал, что есть еще ряд небольших побед, но борьба с коронавирусом в медицинской и экономической плоскостях сейчас занимает у правительства, наверное, 80% рабочего времени.
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А вообще достижения, как и недостатки, надо оценивать со стороны. Так их лучше видно,
– заметил глава Кабмина.
Какие решения Шмыгаль сейчас реализовал бы по-другому
На вопрос, какие 3 решения правительства премьер сейчас реализовал бы по-другому, учитывая приобретенный опыт, Шмыгаль ответил: "Три решения я сейчас не выделю, но было много мелких промахов. Я этого не скрывал и не собираюсь. Ключевая ошибка, которой нас упрекают, – это слабая коммуникация с обществом".
"Сейчас быстро принятые решения – это требование текущего момента. Когда необходимо срочно принять то или иное постановление, не всегда есть время на обсуждение или споры. Надо действовать быстро, ведь в кризисных ситуациях оперативность решает все", – объяснил глава правительства.
Он добавил, что порой какие-то социальные группы возмущаются тем, почему с ними не проконсультировались. Шмыгаль объяснил, что иногда это просто было невозможно, иногда – ошибались.
Что ждет правительство Шмыгаля?В середине сентября во фракции "Слуга народа" не исключали отставки правительства во главе со Шмыгалем. Предполагали, что это может произойти перед местными выборами, которые уже состоялись 25 октября. Однако этого так и не случилось. Кроме того, в середине ноября нардеп от ЕС Алексей Гончарено заявлял, что в Раде собрали более трети голосов нардепов за инициативу об отставке правительства. Это были 84 голоса. Заметим, что для принятия решения об отставке правительства необходимо не менее 226 голосов депутатов. Поэтому правительство сейчас работает.
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