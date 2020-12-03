Премьер Денис Шмыгаль назвал крупнейшими достижениями своего правительства за 8 месяцев его работы в целом продолжение реформ, реформу децентрализации и реформу медицины. При этом глава Кабмина заявил, что было много мелких промахов.

Восемь месяцев – слишком короткий срок, чтобы чем-то по-настоящему гордиться. Это только начало пути. Хотя продолжение реформ – это весомое достижение, сказал Шмыгаль в интервью korrespondent.net.

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Шмыгаль назвал реформы, которые считает достижениями правительства

Премьер подчеркнул, что, во-первых, реформа децентрализации завершена проведением местных выборов.

"Мы передали регионам землю и бюджеты, фактически уже в следующем году Украина получит совсем другое административно-территориальное устройство. Это изменит страну. Усилится ответственность местного самоуправления", – объяснил Шмыгаль.

Реформа медицины

Во-вторых, добавил он, несмотря на коронавирус, идет реформа медицины.

Сейчас сфера здравоохранения становится сильнее аналогично тому, как крепла украинская армия, когда начались военные действия на востоке,

– убежден глава правительства.

Он также уверен, что "из этого коронакризиса мы выйдем с совершенно другой медицинской системой и с другим отношением к врачам. Это еще не достижение, но мы на правильном пути".

Шмыгаль сказал, что есть еще ряд небольших побед, но борьба с коронавирусом в медицинской и экономической плоскостях сейчас занимает у правительства, наверное, 80% рабочего времени.

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А вообще достижения, как и недостатки, надо оценивать со стороны. Так их лучше видно,

– заметил глава Кабмина.

Какие решения Шмыгаль сейчас реализовал бы по-другому

На вопрос, какие 3 решения правительства премьер сейчас реализовал бы по-другому, учитывая приобретенный опыт, Шмыгаль ответил: "Три решения я сейчас не выделю, но было много мелких промахов. Я этого не скрывал и не собираюсь. Ключевая ошибка, которой нас упрекают, – это слабая коммуникация с обществом".

"Сейчас быстро принятые решения – это требование текущего момента. Когда необходимо срочно принять то или иное постановление, не всегда есть время на обсуждение или споры. Надо действовать быстро, ведь в кризисных ситуациях оперативность решает все", – объяснил глава правительства.

Он добавил, что порой какие-то социальные группы возмущаются тем, почему с ними не проконсультировались. Шмыгаль объяснил, что иногда это просто было невозможно, иногда – ошибались.