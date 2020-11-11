Кабинет Министров Украины, по словам премьера Дениса Шмыгаля, готов поддержать предпринимателей в период карантина. Речь идет об усиленном карантине выходного дня, который вскоре могут ввести.

Усиленный карантин выходного дня правительство будет рассматривать 11 ноября (речь об изменениях в постановлении № 641). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке.

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Он заверил, что власть будет выбирать модель карантина, которая и экономику не остановит, и не позволит перегрузить медицинскую систему. При этом будут учитывать мнение бизнеса и экспертов.

Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня,

– заявил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин понимает, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому для его поддержки правительство готово восстановить и расширить такие программы:

Компенсация части зарплат работников из-за простоя производства (речь о программе "по частичной безработице, благодаря которой весной – летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест").

Выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной 2020 года.

"Механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня".

"Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы объявляют о локдауне. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия – это наиболее действенный инструмент", – подытожил украинский премьер.