Во время январского локдауна в Украине будут работать гостиницы, общественный транспорт и самолеты. Шмыгаль объяснил, что такие разрешения необходимы для уменьшения количества новых больных коронавирусом.

Почему будут работать гостиницы и транспорт

Нужно, чтобы люди могли выезжать из больших городов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде".

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Надо дать возможность людям выехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Так как основные пути передачи – это большие скопления людей,

– отметил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, весь мир запрещает работу ресторанов, развлекательных центров, концертов и тому подобное. Все потому, что именно в этих местах люди активно общаются между собой и долго находятся в закрытых помещениях.

Локдаун в Украине: что известно

Правительство решило ввести локдаун с 8 по 24 января. Правда, если количество больных будет резко увеличиваться, жесткий карантин введут срочно.

Во время этого периода будут действовать строгие ограничения. Например, не будут работать кафе, рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Также запретят работу рынков и проведение массовых мероприятий.



Ограничения во время январского локдауна / Инфографика 24 канала