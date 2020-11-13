Накануне старта карантина выходного дня премьер-министр Денис Шмыгаль 13 ноября провел селекторное совещание. Он подчеркнул, что местная власть должна его соблюдать, и обратился к правоохранителям проконтролировать это.

В селекторном совещании вместе с Денисом Шмыгалем принимали участие руководители областных государственных администраций. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Денис Шмигаль отметил, что по решению правительства в течение выходных заведения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей.

Он заявил руководителям областей, что изменения относительно карантина выходного дня вступают в силу, а местные власти не имеют права делать каких-либо исключений для сфер бизнеса, которых касаются ограничения.

Городские головы не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Эти решения действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что главы ОГА должны скоординировать в областях работу полиции и Госпродпотребслужбы, чтобы они проконтролировали соблюдение ограничений.

Со своей стороны министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что возле крупных торговых объектов в городах Украины будут дежурить представители полиции.

Кроме того, Денис Шмыгаль поручил полиции и Госпродпотребслужбе провести проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Какими будут ограничения карантина выходного дня / Инфографика 24 канала