Шмыгаль пригрозил мэрам и бизнесу за несоблюдение карантина выходного дня
Накануне старта карантина выходного дня премьер-министр Денис Шмыгаль 13 ноября провел селекторное совещание. Он подчеркнул, что местная власть должна его соблюдать, и обратился к правоохранителям проконтролировать это.
В селекторном совещании вместе с Денисом Шмыгалем принимали участие руководители областных государственных администраций. Об этом сообщает Правительственный портал.
К слову Какие города отказываются выполнять карантин выходного дня: список
Денис Шмигаль отметил, что по решению правительства в течение выходных заведения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей.
Он заявил руководителям областей, что изменения относительно карантина выходного дня вступают в силу, а местные власти не имеют права делать каких-либо исключений для сфер бизнеса, которых касаются ограничения.
Городские головы не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Эти решения действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины,
– подчеркнул Денис Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что главы ОГА должны скоординировать в областях работу полиции и Госпродпотребслужбы, чтобы они проконтролировали соблюдение ограничений.
Со своей стороны министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что возле крупных торговых объектов в городах Украины будут дежурить представители полиции.
Кроме того, Денис Шмыгаль поручил полиции и Госпродпотребслужбе провести проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.
Какими будут ограничения карантина выходного дня / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью