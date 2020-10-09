Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел срочное селекторное совещание с главами ОГА с участием секретаря СНБО Александра Данилова. Переговоры касались напряженной ситуации с COVID-19 в Украине.

О чем говорил Шмыгаль с главами госадминистраций сообщает пресс-служба правительства. Там отмечают, что премьер поручил главному санитарному врачу Олегу Ляшко и руководителям ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий по COVID-19.

Главное За сутки в Украине зарегистрировали около 6 тысяч новых больных коронавирусом

Кроме того, стало известно, что Кабмин и комиссия ТЭБ и ЧС в пятницу примет ряд важных решений.

Совещание Шмыгаля и глав ОГА по коронавирусу: главное

Глава правительства прежде всего сообщил, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд количества инфицированных. Он уточнил, что наихудшая ситуация пока в Харьковской области, а также – что сейчас стремительно растет количество больных в Киеве и Одесской области. Зато несколько стабилизировалась ситуация в западных областях.

Шмыгаль и отметил, что подобное совещание теперь будет происходить регулярно, три раза в неделю.

Премьер поручил заместителю главы Минздрава Олегу Ляшко и председателям облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий по коронавирусу.

На их основе мы будем развивать контактные центры. Один из крупнейших приоритетов – быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц,

– считает премьер.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь. По его словам, состоялись выплаты почти в 160 заведениях в различных областях. Следовательно, правительство подготовит представление и передаст его в Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности глав областных администраций, где выплаты не были осуществлены.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов, который тоже принял участие в совещании, сообщил, что на заседании правительства будет вынесено несколько постановлений, в том числе – по обеспечению кислородом. Он добавил, что Минздрав готов в сжатые сроки сертифицировать производителей медицинского кислорода.

Какие еще поручения сделал Шмыгаль:

Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест поручил проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений НАН.

с целью поручил проработать вопрос относительно возможного Также Минздрав должен проработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.

Председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий. Департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Обратите внимание! Решения об усилении мер реагирования на рост заболеваемости COVID-19 будут рассмотрены на заседании правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.