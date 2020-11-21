Шмыгаль рассказал, какие результаты ожидать от карантина выходного дня
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение карантина выходного дня остановит увеличение количества больных коронавирусом в Украине. Такое ограничение является лучшей альтернативой локдауну.
Что сказал Шмыгаль
Во время прошлых выходных 14 – 15 ноября украинцы ограничили свою мобильность больше всего со времен весеннего карантина. Об этом Шмыгаль рассказал на своей странице в фейсбуке.
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"Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус",
– сказал Шмыгаль.
Именно поэтому, по его словам, в следующие выходные дальше будут действовать ограничения. Только после этого правительство сможет оценить результат карантина выходного дня.
"Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", – подчеркнул Шмыгаль.
Главное о карантине выходного дня
- До конца ноября в Украине во все субботы и воскресенья действует карантин выходного дня.
- Соответствующее решение правительство приняло 11 ноября.
- Такие ограничения позволяют работать на выходных только аптекам, продуктовым магазинам, АЗС и банкам.
- В разных городах Украины рестораторы и предприниматели вышли на акции протеста. Люди жалуются, что из-за карантина выходного дня потеряют половину дохода.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что такие ограничения помогут избежать полного локдауна.
Что предусматривает карантин в Украине / Инфографика 24 канала
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