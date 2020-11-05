Ситуация с Конституционным Судом Украины и его решением об отмене е-деклараций не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом. Дело в том, что Украина, несмотря на эту ситуацию, четко показывает свою европейскую позицию партнерам.

Партнеры четко видят европейские намерения Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

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"Украина четко декларирует свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, а также все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", – пояснил Шмыгаль.

По его словам, МВФ обеспокоен и наблюдает за ситуацией с КСУ. В то же время там понимают "реформаторские стремления Украины". Именно поэтому стоит считать, что решение суда не повлияет на финансирование и выполнение программы Фонда.

Важно! В МВФ уже отреагировали на скандальное решение КСУ. Там заверили, что система подотчетности государственных чиновников через е-декларирование является важным пунктом в сотрудничестве Украины с Фондом. Высказали мнение, что решение КСУ является неприемлемым.

Скандальное решение КСУ: коротко

Скандал случился 27 октября 2020 года. Тогда Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу – ликвидировал положение об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил именно электронное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение суда может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами. Он назвал решение суда "направленным против Украины". Президент внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.

В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагает восстановить права НАПК, которые отменил Конституционный Суд.

На ситуацию отреагировали и в ЕС. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.



КСУ отменил е-декларации / Инфографика 24 канала

