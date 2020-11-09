Шмыгаль сдаст тест на коронавирус, так как контактировал с Зеленским
В правительстве заявляют, что у Дениса Шмыгаля нет симптомов коронавируса. Однако на днях премьер-министр все же сдаст тест на COVID-19.
Сейчас премьер работает, симптомов болезни у него нет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.
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Однако, учитывая последние новости, он в ближайшее время сдаст тест, потому что в пятницу (6 ноября – 24 канал) все были на презентации экономического аудита страны,
– заявили в правительстве.
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, а также министр финансов Сергей Марченко заболели COVID-19.
Коронавирус у украинских политиков: что известно
- В начале октября Дмитрий Разумков рассказал, что COVID-19 подхватили по меньшей мере 60 нардепов.
- Среди известных политиков коронавирусом заразились пятый президент Петр Порошенко, а также руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Им уже удалось выздороветь.
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