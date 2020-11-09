В правительстве заявляют, что у Дениса Шмыгаля нет симптомов коронавируса. Однако на днях премьер-министр все же сдаст тест на COVID-19.

Сейчас премьер работает, симптомов болезни у него нет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.

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Однако, учитывая последние новости, он в ближайшее время сдаст тест, потому что в пятницу (6 ноября – 24 канал) все были на презентации экономического аудита страны,

– заявили в правительстве.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, а также министр финансов Сергей Марченко заболели COVID-19.

Справка. Презентация экономического аудита страны состоялась 6 ноября в Киеве. На ней присутствовали Зеленский, Шмыгаль, а также спикер Верховной Рады Разумков.

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