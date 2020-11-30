Денис Шмыгаль встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Политики обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также совместную работу в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию. Об этом сообщили в пресс-служба Кабинета Министров.

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О чем говорили политики

По словам Шмигаля, одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.

Наши страны обладают достаточным потенциалом для того, чтобы объем общей торговли вырос как минимум вдвое. Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении соглашения для максимального использования ее потенциала,

– сказал премьер.

Он отметил, что для Украины в приоритете – привлечение инвестиций в государственный сектор экономики. В частности, на основе государственно-частного партнерства.

Кроме того, по словам Шмыгаля, эффективным механизмом развития сотрудничества Украины и Турции в сфере энергетики является проведение заседания украинско-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики.

Шмыгаль в Турции встретился с Реджепом Эрдоганом / Фото Кабмина

Политики также согласились, что Украина и Турция в дальнейшем будут координировать усилия по борьбе пандемией коронавируса и ее последствиями для экономики.

Кроме того, глава правительства поблагодарил главу Турции за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Смотрите видео со встречи Шмыгаля и Эрдогана: