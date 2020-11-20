Премьер Денис Шмыгаль 20 ноября поговорил с директором департамента Международного валютного фонда. Одной из тем была выплата очередного транша помощи.

Шмыгаль провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Об этом сообщает "Урядовий портал".

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О чем был разговор

Стороны говорили об укреплении финансового сотрудничества, введении реформ.

Кроме того, обратили внимание на выполнение структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

Шмыгаль подчеркнул, что поддержка МВФ – это маркер стабильности для Украины. Поэтому премьер надеется, что фонд даст положительный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией, чтобы вскоре выплатить очередной транш макрофинансовой помощи.

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В июне МВФ согласовал кредит для Украины stand by на 5 миллиардов долларов за 1,5 года.

Деньги должны были прислать в 4 траншах. Первый в размере 2,1 миллиарда дали почти сразу.

К концу 2020 должны были поступить еще два, и последний – в 2021.

Однако процесс приостановлен, потому что в МФВ обеспокоены конституционным кризисом в Украине. В частности, тем, что КСУ отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.

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