В сентябре госбюджет Украины выполнили на 115%. Это на 7,8 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году. Такая сумма более чем на 10 миллиардов превышает норматив.

Бюджет выполняют в течение 4 месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

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Шмыгаль отметил, что в апреле недовыполнение госбюджета составило 41 миллиард гривен. По словам премьера, ситуацию исправили. Сейчас выполнение отстает от годового норматива на 11,8 миллиарда. Шмыгаль заверил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.

Также премьер отметил, что в сентябре вырос экспорт украинских товаров. Он составил 4,2 миллиарда долларов, что почти на 3% больше, чем в прошлом году.

Обратите внимание! Кабмин 14 сентября утвердил проект госбюджета на 2021 год. Согласно проекту, в 2021 году расходы превысят доходы. Поэтому дефицит бюджета составит 270 миллиардов гривен.



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