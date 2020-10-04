Денис Шмыгаль предупредил, что уже через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. По словам Шмыгаля, причина заключается в том, что количество трудоспособного населения уменьшается.

Такой печальный прогноз Шмыгаль озвучил во время лекции в Львовской политехнике, сообщает 24 канал.

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Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население. Это обычная математика и экономическая демография,

– заявил он.

По мнению Шмыгаля, в Украине необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к имеющейся солидарной. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году.

Что такое накопительная пенсионная система? В Украине существует накопительная пенсионная система, ее основу составляют негосударственные пенсионные фонды. Те, кто хочет в будущем получать доплаты к пенсии, должны открыть индивидуальный пенсионный счет. На него уплачиваются пенсионные взносы работодателем или самим работником до достижения пенсионного возраста. Когда человек достигает пенсионного возраста, то он получает эти деньги.

Напоследок Шмыгаль посоветовал каждому подумать о своей пенсии с молодого возраста.

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