Премьер-министр Украины пообещал, что уже 30 октября реестр е-деклараций вновь станет доступным, несмотря на решение Конституционного суда. Денис Шмыгаль отметил, что электронное декларирование – это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников.

Он добавил, что Кабинет Министров по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания СНБО, пишет 24 канал.

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Премьер-министр заверил, что уже в пятницу реестр электронных деклараций заработает как и раньше.

Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков, в том числе тех политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу,

– подчеркнул Шмыгаль.

Заседание Кабмина и голосование за постановление состоялось во время заседания СНБО.

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Владимир Зеленский осудил такое решение суда и заявил, что Украина его не воспримет. Также он добавил, что система е-декларирования в Украине будет работать.

Президент обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятия Конституционным судом Украины решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Он отметил, что Евросоюз уже дает четкие сигналы Украине.

Президент Зеленский ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников в ближайшее время.

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