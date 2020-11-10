Уже в январе 2021 года в Украине может наступить итальянский сценарий, когда медицинские учреждения будут переполнены больными. Чтобы этого избежать, правительство должно ввести дополнительные карантинные мероприятия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мероприятий в выходные дни. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Итальянский сценарий в Украине

Шмыгаль напомнил, как в начале пандемии ситуация с COVID-19 в Италии была критической – медицинские учреждения были переполнены. Премьер подчеркнул, что Украина может повторить итальянский сценарий уже в январе 2021 года.

Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут прямо на пол больницы. И нет возможности оказать им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе,

– сказал Шмыгаля.

По мнению Шмыгаля, выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мероприятий в выходные дни, что, по его мнению, не остановит экономику, но сдержит передвижения больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.

В Украине анонсировали введение карантина выходного дня

На брифинге 9 ноября глава Министерства здравоохранения Максим Степанов анонсировал введение в Украине жесткого карантина выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что будет работать в субботу и воскресенье:

продуктовые магазины,

аптеки (в частности ветеринарные),

АЗС,

общественный транспорт.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Кроме того, рекомендуется на выходные запретить работу ТРЦ и проведения развлекательных мероприятий.

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