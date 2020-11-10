Если ничего не делать, Украина приблизится к итальянскому сценарию в январе, – Шмыгаль
Уже в январе 2021 года в Украине может наступить итальянский сценарий, когда медицинские учреждения будут переполнены больными. Чтобы этого избежать, правительство должно ввести дополнительные карантинные мероприятия.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мероприятий в выходные дни. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Итальянский сценарий в Украине
Шмыгаль напомнил, как в начале пандемии ситуация с COVID-19 в Италии была критической – медицинские учреждения были переполнены. Премьер подчеркнул, что Украина может повторить итальянский сценарий уже в январе 2021 года.
Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут прямо на пол больницы. И нет возможности оказать им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе,
– сказал Шмыгаля.
По мнению Шмыгаля, выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мероприятий в выходные дни, что, по его мнению, не остановит экономику, но сдержит передвижения больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.
В Украине анонсировали введение карантина выходного дня
На брифинге 9 ноября глава Министерства здравоохранения Максим Степанов анонсировал введение в Украине жесткого карантина выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Что будет работать в субботу и воскресенье:
- продуктовые магазины,
- аптеки (в частности ветеринарные),
- АЗС,
- общественный транспорт.
Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Кроме того, рекомендуется на выходные запретить работу ТРЦ и проведения развлекательных мероприятий.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10179 человек. От осложнений коронавирусной болезни умер 191 пациент. Выздоровели от COVID-19 еще 5514 жителей Украины.
- По состоянию на 10 ноября в Украине заболели COVID-19 – 479 197 человек, из них выздоровели – 214 657 больных, но 8756, к сожалению, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация критическая, Украина дошла до точки невозврата.
- Он добавил, что нагрузка от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран, поэтому Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова ввели жесткие карантинные ограничения.
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