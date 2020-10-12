В Верховной Раде недовольны тем, как правительство сформировало прожиточный минимум. Поэтому в парламенте хотят заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля на ближайшем часе вопросов к правительству.

Так, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов признал неудовлетворительной работу правительства по формированию прожиточного минимума, сообщает Интерфакс-Украина.

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Признать работу правительства неудовлетворительной и обратиться в согласительный совет. Как только она будет заседать, вынести вопрос о формировании прожиточного минимума на ближайший час вопросов к правительству, чтобы нам доложил премьер,

– подчеркнула руководительница комитета Галина Третьякова.

К слову, в Раде одобрили рекомендации парламентских слушаний "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

В рекомендациях предлагали:

Образовать рабочую группу для усовершенствования методов определения прожиточного минимума. При этом методы должны были учитывать международные стандарты и опыт развитых стран.

Кроме этого, правительство было обязано принять меры по размеру прожиточного минимума до его реальной величины, учитывая обновленные наборы продуктов, другие товары и услуги.

Однако на заседании комитета отметили, что Кабмин не выполнил этих рекомендаций.