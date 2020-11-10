Украинский премьер Денис Шмыгаль получил отрицательный тест на коронавирус. Он его сдавал, поскольку контактировал с инфицированным президентом Владимиром Зеленским.

Отрицательный тест Шмыгаля: что известно

О том, что глава правительства получил такие результаты, сообщила его пресс-секретарь Ольга Куришко. Соответствующее заявление она сделала в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

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Куришко добавила, что Шмыгаль сдал тест на коронавирус утром вторника, 10 ноября.

А уже к вечеру того же дня получил результат. К счастью, он оказался отрицательным.

Что этому предшествовало

9 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что заболел коронавирусом.

Впоследствии стало известно об инфицировании руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а также министра финансов Сергея Марченко и главы Минобороны Андрея Тарана.

У Шмыгаля сообщили, что в пятницу, 6 ноября, все были на презентации экономического аудита страны. Поэтому премьер должен сдать тест.

Что касается здоровья главы правительства, то пресс-служба Кабмина уверяла, что он работает и симптомов болезни у него нет.

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Коронавирус у политиков: что известно

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, болезнь также подхватили по меньшей мере 60 парламентариев. То есть коронавирусом болеет каждый восьмой нардеп.

Среди известных фамилий инфицировались лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и руководитель "Слуги народа" Александр Корниенко. Все уже выздоровели и вернулись к работе.

Коронавирус пережила и первая леди Украины Елена Зеленская. Ее пришлось госпитализировать с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.

Кроме того, инфицировались по меньшей мере двое сотрудников ОПУ. В частности, болезнь подтвердили у заместителей главы органа Андрея Ермака – Юлии Ковалив и Андрея Смирнова.

Заметим! За сутки 9 ноября в Украине обнаружили еще 10 179 новых больных коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд. Таким образом, общее количество заболевших возросло до 479 197. За все время эпидемии 214 657 пациентов выздоровели, зато 8 756 человек умерли.