Шмыгалю пришли результаты теста на COVID-19: заболел ли премьер вслед за Зеленским
Украинский премьер Денис Шмыгаль получил отрицательный тест на коронавирус. Он его сдавал, поскольку контактировал с инфицированным президентом Владимиром Зеленским.
Отрицательный тест Шмыгаля: что известно
О том, что глава правительства получил такие результаты, сообщила его пресс-секретарь Ольга Куришко. Соответствующее заявление она сделала в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.
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Куришко добавила, что Шмыгаль сдал тест на коронавирус утром вторника, 10 ноября.
А уже к вечеру того же дня получил результат. К счастью, он оказался отрицательным.
Что этому предшествовало
- 9 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что заболел коронавирусом.
- Впоследствии стало известно об инфицировании руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а также министра финансов Сергея Марченко и главы Минобороны Андрея Тарана.
- У Шмыгаля сообщили, что в пятницу, 6 ноября, все были на презентации экономического аудита страны. Поэтому премьер должен сдать тест.
- Что касается здоровья главы правительства, то пресс-служба Кабмина уверяла, что он работает и симптомов болезни у него нет.
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Коронавирус у политиков: что известно
- По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, болезнь также подхватили по меньшей мере 60 парламентариев. То есть коронавирусом болеет каждый восьмой нардеп.
- Среди известных фамилий инфицировались лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и руководитель "Слуги народа" Александр Корниенко. Все уже выздоровели и вернулись к работе.
- Коронавирус пережила и первая леди Украины Елена Зеленская. Ее пришлось госпитализировать с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.
- Кроме того, инфицировались по меньшей мере двое сотрудников ОПУ. В частности, болезнь подтвердили у заместителей главы органа Андрея Ермака – Юлии Ковалив и Андрея Смирнова.
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