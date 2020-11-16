Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин будет обжаловать решение полиции закрыть дело о возможном вмешательстве новоизбранного президента США Джо Байдена в его профессиональную деятельность в 2016 году. Кроме того, Шокин заявил, что опасается мести Байдена, когда тот официально вступит в должность главы Белого дома.

Ранее Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство, открытое по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина против избранного президента США. По словам Шокина, за месяц расследования правоохранители якобы провели лишь одно следственное действие по делу. Об этом он рассказал в интервью Chas.news.

Ранее В Украине закрыли уголовное производство против Байдена

По его словам, заседание суда было запланировано на 11 ноября, но не состоялось из-за того, что полиция не предоставила материалы дела. Также Шокин сказал, что на заседание не явились следователь и его процессуальный руководитель из прокуратуры. Следовательно, заседание перенесли на конец ноября.

Кстати, подчеркну, что за месяцы своего "расследования" полиция провела аж одно следственное действие – мой допрос, и дело закрыли. Конечно, я с этим не согласен,

– уточнил Шокин.

Бывший генпрокурор даже предположил, что новоизбранный американский президент будет мстить ему.

"Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал в должности генпрокурора, было справедливым и обоснованным. Однако, не скрою, у меня есть опасения насчет Байдена. Достаточно вспомнить мое отравление в Греции. Я могу предполагать, что Байден может быть к этому причастен. Хотя никаких доказательств нет. И, по всей вероятности, я ошибаюсь в своих предположениях", – уточнил он.

Что известно об отравлении Шокина? В январе 2020 года Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью, из-за чего он едва не умер. По его мнению, к этому может быть причастен Джо Байден. Мол, ситуация случилась в Греции в сентябре 2019 года. Тогда ему стало плохо и в больнице у него вроде бы были две остановки сердца.

В чем Шокин обвиняет Байдена: