Он будет мстить: Шокин подал апелляцию на закрытие дела против Байдена
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин будет обжаловать решение полиции закрыть дело о возможном вмешательстве новоизбранного президента США Джо Байдена в его профессиональную деятельность в 2016 году. Кроме того, Шокин заявил, что опасается мести Байдена, когда тот официально вступит в должность главы Белого дома.
Ранее Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство, открытое по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина против избранного президента США. По словам Шокина, за месяц расследования правоохранители якобы провели лишь одно следственное действие по делу. Об этом он рассказал в интервью Chas.news.
Ранее В Украине закрыли уголовное производство против Байдена
По его словам, заседание суда было запланировано на 11 ноября, но не состоялось из-за того, что полиция не предоставила материалы дела. Также Шокин сказал, что на заседание не явились следователь и его процессуальный руководитель из прокуратуры. Следовательно, заседание перенесли на конец ноября.
Кстати, подчеркну, что за месяцы своего "расследования" полиция провела аж одно следственное действие – мой допрос, и дело закрыли. Конечно, я с этим не согласен,
– уточнил Шокин.
Бывший генпрокурор даже предположил, что новоизбранный американский президент будет мстить ему.
"Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал в должности генпрокурора, было справедливым и обоснованным. Однако, не скрою, у меня есть опасения насчет Байдена. Достаточно вспомнить мое отравление в Греции. Я могу предполагать, что Байден может быть к этому причастен. Хотя никаких доказательств нет. И, по всей вероятности, я ошибаюсь в своих предположениях", – уточнил он.
Что известно об отравлении Шокина?
В январе 2020 года Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью, из-за чего он едва не умер. По его мнению, к этому может быть причастен Джо Байден. Мол, ситуация случилась в Греции в сентябре 2019 года. Тогда ему стало плохо и в больнице у него вроде бы были две остановки сердца.
В чем Шокин обвиняет Байдена:
- Виктор Шокин требовал от ГБР открыть уголовное производство в отношении Джо Байдена за незаконное влияние на него во время работы в должности.
- Мол, он был вынужден покинуть пост генпрокурора из-за давления Байдена, который на тот момент занимал должность вице-президента США.
- Мол, Байден был недоволен тем, что во время председательства Шокина в Украине расследовали дело Burisma.
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