Одна из самых роскошных европейских столиц – Вена является операционной базой для шпионов из КНДР – одной из самых закрытых стран мира.

Вена – прекрасный и роскошный город в центре Европы. Но для дипломатов и шпионов из Северной Кореи столица Австрии – операционный центр. Оттуда они нелегально передают драгоценности и деньги домой.

Сайт 24 канала предлагает вашему вниманию материал Bloomberg об активности КНДР в Вене.

Венская сеть для обхода санкций

Дипломаты в КНДР должны обогащать режим / коллаж: Share America Известный автор шпионских романов Джон Ле Карре часто отправляет своих героев в Вену. Так делает и Ким Чен Ын. Столица Австрии долго была центром контрабанды для закрытого северокорейского режима и "воротами в Европу". Читайте также: Какие трюки использует КНДР, чтобы запугать людей Интервью издания Bloomberg со специалистами по шпионажу помогли нарисовать картину как верхушка КНДР использует Европу для удовлетворения своих потребностей. В Австрии живет около 100 граждан КНДР. Исторически, посольство в этом государстве былло одним из самых больших.

Сколько шпионов в сердце Европы? В Старом Свете присутствуют по меньшей мере 10 агентов Министерства государственной безопасности КНДР. Из них по меньшей мере один регулярно работает из Вены. Помимо сбора информации, являющейся стандартной задачей для шпионов, они держат под наблюдением посольства КНДР и дипломатов режима. А также отвечают за контрабанду, осуществляют нелегальные закупки и расследуют дела пропавших.

Давно известно, что по крайней мере часть своего детства Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон провели в Швейцарии. Но связи КНДР с Австрией менее известны. Они жизненно нужны, чтобы эффективно обходить наложенные санкции.

Из-за закрытия границы с Китаем экономика КНДР переживает самый большой кризис за 20 лет. Сельскохозяйственные земли пострадали или были полностью уничтожены из-за нескольких мощных тайфунов. Торговля с единственным союзником – Китаем – уменьшилась в сентябре на 73%. За весь 2020 год, считает Корейская Ассоциация международной торговли, падение может составить 80%.

В августе Ким признал, что страна столкнулась с "неожиданными и неизбежными проблемами". Поэтому Австрия нужна, чтобы их решать. Через нее ввозились, например, пистолеты Glock или машины Mercedes-Benz E-class 350. Сейчас послом там работает Чхве Кан Ир – один из лучших экспертов Северной Кореи по делам США.

Члены правящей семьи и их секретариат ездили в Австрию ради нелегальных приобретений. Один раз австрийская разведка сумела обыскать съемную квартиру, потому что та не имела дипломатического иммунитета. По данным ООН, Северная Корея часто использует свои посольства для "получения незаконных прибылей". Через них идут закупки, нужные для ракетно-ядерной программы.

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КНДР зарабатывает миллиарды долларов США в год, продавая наркотики, оружие, контрафактную валюту высокого качества и гастарбайтеров за рубеж. Поскольку работа дипломатов за пределами Севера плохо оплачивается, нелегальные операции – единственное средство для существования.

Если они не выполняют квоты, то сталкиваются с резкой критикой, рассказал Bloomberg Том Ён Хо – бывший заместитель посла КНДР в Великобритании, который бежал в Южную Корею в 2016 году. "Дипломаты должны зарабатывать деньги, давление – колоссальное", – добавил он.

Шопинг для диктаторов: старые истории из Вены



Посольства Северной Кореи часто вынуждены выполнять роль пунктов контрабанды / Фото: Koryo Tours

Австрия и КНДР имеют старую историю. Заметка от The Guardian 10-летней давности, показывает почему. Полковник из Северной Кореи ходил там по магазинам 20 лет, чтобы доставить домой изысканную еду. Он рассказал, что Ким Ир Сен жил в роскоши. Этого человека звали Ким Чен Рюль, он 16 лет прожил в Вене под прикрытием.

"Великий лидер" и его сын Ким Чен Ир потратили миллионы на ценные вещи – дорогие машины, ковры и даже мониторы, которые могли улавливать сердцебиения человека (их прятали за стенами). Среди прихотей были даже позолоченные пистолеты. Такие описания показывают пропасть между лидерами и простым народом, которая в 2020-м все еще невероятна.

Ким Чен Рюль в 1994 году инсценировал свою смерть в конце одной из поездок. Он стал вести тайную жизнь в Австрии, тщетно надеясь, что деспотический режим падет. Поскольку основателя КНДР заменил его сын, а затем внук, полковник решил публично рассказать обо всем. "Не хотел умирать без этой книги", – сказал он австрийским журналистам, которые должны были ее писать.

Из ее текста следует, что Ким Ир Сен имел десятки дорогих вилл, некоторые – под землей, с хрустальными люстрами, дорогой мебелью и шелковыми обоями. В некоторых были разработаны системы вентиляции, которые должны были работать даже во время ядерной войны и действовать как фильтры. Там семья Кимов ела очень дорогую еду, в том числе из Австрии. Это не говоря об автопарке с Cadillac, Lincoln, Ford, Mercedes. Ким Чен Ын даже провез в КНДР Rolls-Royce.

Он употреблял только иностранную пищу. В Вене был специальный атташе, мой друг, который закупал для диктатора только отдельную иностранную еду,

– вспоминал Ким Чен Рюль.

Тех, кто стряпал для Ким Ир Сена, даже отправляли в Австрию, в лучшие кулинарные школы и рестораны, чтобы собрать рецепты. Полковник был их переводчиком. Задание было – "узнайте все". До Пхеньяна доходили слухи, что австрийская кухня известна во всем мире, поэтому они хотели ее у себя.

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Конечно, в Вене им кое-кто помогал. Агент румынской спецслужбы руководил фальшивой компанией в городе. При его помощи у Кимов было оружие для охоты и даже самолет Cessna.

Неудивительно, потому что КНДР готова была платить на 30% больше от цены товаров, на которые было наложено эмбарго. В КНДР ехали даже металлоискатели и приборы для отпечатков пальцев. Как указано выше, сеть в Австрии и Вене продолжает успешно работать на обогащение диктаторского режима Северной Кореи.