Экс-канцлер Германии и глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер подаст в суд на немецкое издание Bild. Причиной иска является интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который во время разговора с Bild назвал Шредера "мальчиком на побегушках у Путина".

Тезисы Навального Шредер назвал ошибочными. Немецкий политик также обвинил издание Bild за то, что его представители не обратились к нему за комментарием. Об этом Шредер написал на своей странице в LinkedIn.

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Я понимаю непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете #BILD и bild.de о якобы "скрытых платежках" являются ошибочными. Он сам признается, что у него нет доказательств своих утверждений,

– заявил Шредер.

О каких платежах говорится

Во время разговора с Bild Навальный заявил, что Шредер получает не только официальную зарплату, но и тайные платежки от президента России Владимира Путина. Российский оппозиционер подчеркнул: у него нет доказательств, однако он не сомневается в наличии этих платежек.

Шредер настолько разозлился, что угрожает подать в суд на все издания, которые будут распространять отрывки из интервью Навального.