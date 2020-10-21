Штаб возглавит президент Владимир Зеленский, а еще будет создана единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для всех граждан, у которых есть симптомы или они болеют коронавирусом.

Верховная Рада приняла соответствующий проект постановления №4228, где прописано создание штаба. Сайт 24 канала рассказывает, чем будут заниматься в этом штабе и для чего его вообще создают.

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Чем будет заниматься штаб по борьбе с COVID-19

Инициаторы также хотят обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19 и восстановить на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи – медицинских бригад минимального состава, обеспеченных специализированными медицинским автотранспортом, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и протоколами лечения.

Национальный штаб будет заниматься обеспечением инфекционных больниц и инфекционных отделений больниц двухмесячным запасом лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19.

Также обещают предоставить дополнительную доплату в размере до 300% месячной зарплаты на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи и на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.

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Что говорят эксперты

Эксперты по-разному относятся к такой инициативе. Кто-то называет все это лишь предвыборным пиаром, другие же говорят, что создание такого штаба действительно необходимо. Так, Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба в эфире Украинского радио рассказал, что нужно заниматься реализацией проектов по ликвидации эпидемий, ведь в Украине не сделали очень много вещей, которые должны сделать для того, чтобы улучшить ситуацию с коронавирусом.

"Надо было заботиться о создании резервов, дополнительных ПЦР-лабораторий, об обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты, об их материальной поддержке, о техническом обеспечении, о покупке полевых госпиталей, которые могли бы пригодиться во время ухудшения ситуации", – сказал Сорока.

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, объясняет, что создание любого штаба ничего не стоит, если нет адекватного личного состава и ресурсов. Он добавляет, что многие медики были вынуждены сменить профессию, или вообще покинули страну, а средства из "ковид-фонда" использовались на что угодно, только не по назначению.

Создание "Национального штаба противодействия биологическим угрозам" это не панацея от пандемии, а плацебо для общественного мнения, – комментирует ситуацию Мартынов.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, добавляет, что создание штаба по борьбе с COVID-19 является обычным пиар-ходом накануне местных выборов, ведь сейчас функции штаба выполняет Кабмин, а необходимости создавать новую бюрократическую структуру нет. Создание штаба только усложнит процедуры согласования и принятия решений, это усложнит борьбу с коронавирусом.

"Постановление предусматривает ряд мер, в частности, увеличение тестов в том числе бесплатных, переоборудование больниц для лечения больных COVID-19, введение горячей линии для больных, и тому подобное. Нет уверенности, что они будут реализованы должным образом", – резюмирует Хмелевский.