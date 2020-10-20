В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским: что это такое
В Украине появится Национальный штаб противодействия биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение COVID-19. Его возглавит Президент Украины Владимир Зеленский.
Соответствующий проект постановления под №4228 на заседании Верховной Рады 20 октября поддержали 308 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.
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Чем будет заниматься Национальный штаб противодействия биологическим угрозам
- Ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для всех граждан, у которых есть симптомы или они болеют COVID-19.
- Обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19. Говорится о формировании согласно региональному распределению необходимого количества мобильных бригад для отбора у пациентов биологического материала по месту жительства.
- Восстановить на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи – медицинских бригад минимального состава, обеспеченных специализированными медицинским автотранспортом, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и протоколами лечения.
- Обеспечить инфекционные больницы и инфекционные отделения больниц двухмесячным запасом лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19.
- Предоставить дополнительную доплату в размере до 300% месячной зарплаты на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи и на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.
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Кроме этого, проект постановления имеет ряд рекомендаций о включении в проект государственного бюджета на 2021 год расходов на систему здравоохранения. Говорится о 3,7 миллиарда гривен, которые планируют потратить на модернизацию и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Коронавирус в Украине: какая ситуация сейчас
- С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели более 300 тысяч человек. Едва ли не каждый день Минздрав сообщает о новом антирекорде суточного прироста больных.
- Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения. 15 октября Кабмин обновил карантинные зоны, изменения вступили в силу 19 октября.
- К сожалению, к ослаблению карантина не готова ни одна область Украины. Зато количество регионов, которые находятся в красной зоне, возрастает.