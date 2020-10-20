В Украине появится Национальный штаб противодействия биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение COVID-19. Его возглавит Президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий проект постановления под №4228 на заседании Верховной Рады 20 октября поддержали 308 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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Чем будет заниматься Национальный штаб противодействия биологическим угрозам

Ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для всех граждан, у которых есть симптомы или они болеют COVID-19. Обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19. Говорится о формировании согласно региональному распределению необходимого количества мобильных бригад для отбора у пациентов биологического материала по месту жительства. Восстановить на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи – медицинских бригад минимального состава, обеспеченных специализированными медицинским автотранспортом, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и протоколами лечения. Обеспечить инфекционные больницы и инфекционные отделения больниц двухмесячным запасом лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19. Предоставить дополнительную доплату в размере до 300% месячной зарплаты на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи и на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.

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Кроме этого, проект постановления имеет ряд рекомендаций о включении в проект государственного бюджета на 2021 год расходов на систему здравоохранения. Говорится о 3,7 миллиарда гривен, которые планируют потратить на модернизацию и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

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