Штаб Тихановской контактировал с "влиятельными людьми" в Кремле
В штабе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской заявили о неофициальных контактах с представителями Кремля. Переговоры происходили с людьми, которые могут "повлиять на принятие решений".
О контактах белорусской оппозиции с российскими властями рассказал старший политический советник Тихановской Александр Добровольский в интервью Tut.by.
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По его словам, штаб оппонентки Лукашенко имел неофициальные контакты с Кремлем.
И мы делали шаги, и другие люди делали шаги. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было,
– рассказал Добровольский.
По его словам, в Кремле оппозиции говорили: "Мы вам сочувствуем, но участвовать не можем".
Советник Тихановской также уточнил, что контакты были с людьми, которые "могут донести информацию, посоветовать или повлиять". Однако ему неизвестно, чтобы "кто-то выходил на уровень принятия решений".
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