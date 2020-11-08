Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии подали судебный иск на результаты выборов в округе Марикопа в штате Аризона. Они утверждают, что там во время подсчета голосов якобы были нарушения.

Республиканцы ссылаются на наблюдателей и двух избирателей, которые утверждают, что проблема с машинами для голосования привела к отклонению части голосов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Работники избирательных участков пытались управлять новыми машинами для голосования в округе Марикопа и неправильно нажимали кнопки. Они говорили избирателям нажимать зеленую кнопку, чтобы устранить значительные ошибки,

– рассказал главный юрисконсульт кампании Trump 2020 Мэтт Морган.

По его словам, из-за этого машины для голосования проигнорировали голоса, поданные избирателями лично в день выборов в округе Марикопа.

Сторонники Трампа требуют ручной проверки таких бюллетеней. Они также просят суд запретить подтверждать результаты голосования до завершения проверки.

В то же время госсекретарь Аризоны Кэти Хоббс заявила, что республиканцы "хватаются за соломинку".

Обратите внимание! По результатам подсчета 90% голосов, Трамп набирает в Аризоне 48,9% голосов избирателей, а демократ Джо Байдена – 49,6%.

Трамп о результатах выборов в США

На президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако действующий американский лидер Трамп не планирует мирно передавать власть победителю. Он заявляет о фальсификациях и нарушениях на выборах. Кроме того, Трамп готовит множество судебных исков, чтобы оспорить результаты голосования.

Результаты выборов в США / инфографика 24 канала