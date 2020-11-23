В избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа подали апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании. Речь идет об отклонении иска о признании недействительными часть бюллетеней на выборах.

Вероятно, таким образом Трамп пытается получить отсрочку утверждения результатов голосования на президентских выборах властями штата. Об этом сообщает телеканал Fox News. Обратите внимание Надуманные обвинения, – суд отклонил иск Трампа о фальсификациях на выборах Для того, чтобы приостановить сертификацию итогов голосования – действующему президенту США нужно получить положительный результат по искам в нескольких штатах. Справка. Окружной суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Дональда Трампа. Команда действующего президента США просила суд не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте. Президентские выборы в США 2020: коротко 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, он получил 306 голосов выборщиков. Его конкурентом был действующий президент Дональд Трамп – у него есть только 232 голоса.

Однако накануне выборов граждане США готовились к протестам в случае победы Трампа. В то же время в некоторых городах мобилизовали Нацгвардию, в конце концов массовых протестов не произошло.

Зато американцы праздновали победу Байдена на улицах страны. В то же время Трамп не может признать поражение – он заявлял о фальсификациях во время голосования и до сих пор пытается отстаивать свою якобы победу.