Опустошенные и заброшенные города есть по всему миру. Некоторые стали такими после природных катаклизмов, другие – из-за масштабных техногенных катастроф. Однако этот город единственный, который стал призраком из-за подземного пожара, который длится уже почти 58 лет.

Централия – пылающий город в штате Пенсильвания. Подробнее об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Стремительное развитие города

Поселение появилось на этом месте в середине XIX века. Его начали возводить вокруг 2 открытых шахт, в которых добывали антрацитовый уголь. Вскоре количество шахт выросло до 5. Инфраструктура стремительно развивалась, а население увеличивалось. К 1890 году в городке уже проживало почти 3 тысячи человек, большинство из которых были связаны с местной отраслью промышленности.



Местные Централии / Скриншот с видео

Развитие города прекратилось в середине ХХ века. В США состоялся биржевой крах, страну захлестнула Великая депрессия. В результате шахты в Централии закрылись на неопределенный срок. Некоторые, чтобы прокормить семью, продолжал добывать уголь нелегально, однако полностью восстановиться работе было уже не суждено.

Централия изменилась навсегда

Централия изменилась навсегда 27 мая 1962 года. На следующий день в США, и в городе в частности, должно было состояться празднование Дня памяти. Для очистки свалки, которую сделали на руинах одной из шахт, городская администрация наняла пожарных. Несмотря на то, что такие действия в штате были незаконными, их задачей было сжечь мусор. Городская власть хотела как можно быстрее устранить проблему и провести национальный праздник в чистом городе. Однако все пошло не по плану. Пожарные успешно подожгли свалку, но погасить пламя оказалось не так уж и просто.



Централия / Фото Livejournal

Пожар быстро начал распространяться сетью подземных тоннелей шахт, что проходили непосредственно под городом. В течение следующего года пожарные пытались исправить свою ошибку самостоятельно, но результата не было. Управление по безопасности и охране труда на шахтах посоветовало городской администрации вывести огонь с помощью искусственной траншеи. Однако после тщательного подсчета затрат оказалось, что город не сможет покрыть стоимости осуществления этого плана. Таким образом жители Централии остались с проблемой один на один.

Еще более страшные условия

Жить в таких условиях становилось все хуже. Жители постоянно жаловались на проблемы со здоровьем, а выращивать в горящем почве продукты было невозможно. С начале 1970 года люди начали постепенно покидать Централию. Вскоре в городе от температуры начал лопаться асфальт, из-под земли раз за разом выстреливали горячие гейзеры. Обслуживание АЗС стало опасным в таких условиях, поэтому любые газовые или бензиновые установки пришлось вывезти в безопасные места.

В 1981 году на заднем дворе одного из домов образовалась яма диаметром 50 метров. У нее едва не провалился 12-летний мальчик. Его спас старший брат. Кроме того, с этой пропасти наружу вырвалась смертельная количество угарного газа.



Яма на заднем дворе дома в Централии / Скриншот с видео

Большинство жителей, не имея куда бежать от беды продолжали проживать в опасном городе еще в течение 30 лет. Власти штата предложили жителям выкупить их дома и землю, а их переселить в другие места.

До 1992 года переселение всех людей было завершено. В горящей Централии снесли более 500 домов. По периметру города в почве проделали щели, чтобы уменьшить под землей давление. На эвакуацию конгресс США выделил 42 миллиона долларов.

Самый маленький город Пенсильвании

Сегодня в городе все еще проживает 10 человек. Это официально наименее населенный город штата Пенсильвания. Кроме десятка домов, в городке уцелела Церковь Успения Святой Девы Марии Украинской греко-католической епархии. В ней еженедельно в субботу ночью проводят службу. В ноябре 2015 года предстоятель Украинской греко-католической церкви, архиепископ Святослав Шевчук посетил Централию во время своего визита в США. Он был настолько поражен этой церковью, объявил ее местом паломничества.

Уголь до сих пор горит

Уголь под землей в городе горит до сих пор. По подсчетам исследователей так может продолжаться еще 250 лет. Опустевший город привлекает туристов из разных уголков Соединенных Штатов и мира. Посетители разрисовывают все безопасные участки трассы граффити. За последнее десятилетие город стал настолько популярным, что в 2017 году пришлось организовывать группу добровольцев, чтобы убрать в Централии оставленный туристами мусора.

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Несмотря на разрисованные яркими красками участки, остальные города имеет довольно мрачный вид. Дороги ведут в никуда, электрические сети тянутся пустыми улицами, районы, оставшиеся после сноса домов, поросли деревьями. Некоторые предполагают, что еще какие-то 50 лет – и здесь не останется и следа от города.

Но большинство бывших жителей города все же уверены, что пожар давно погас. И верят, что в ближайшее время это все-таки подтвердится. Тогда есть все шансы, что люди снова заселят Централию и город-призрак наконец оживет.