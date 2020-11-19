Избирательная комиссия штата Висконсин 19 ноября распорядилась пересчитать голоса в округах Милуоки и Дейн. Это комиссия сделала по требованию штаба действующего президента Дональда Трампа.

За пересчет голосов штаб Трампа заплатил 3 миллиона долларов. Пересчитать бюллетени в округах Милуоки и Дэйн должны до 1 декабря. Об этом сообщает агентство AP.

Читайте также Нарушения, не имеющие аналогов в прошлом, – Трамп считает, что победил на выборах

Жаркие дискуссии и споры

Ожидалось, что приказ о пересчете голосов будет простой формальностью. Зато между членами избирательной комиссии, представляющими конкурирующие партии, разгорелись жаркие дискуссии и споры, которые затянулись на 6 часов. Это свидетельствует о том, что процесс пересчета голосов будет происходить бурно.

Победа демократа в штате Висконсин

В штате Висконсин Джо Байден получил 20 608 голосов. Интересно, что в округах Дэйн и Милуоки за него проголосовали вдвое больше избирателей, чем за Трампа.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа

Действующий президент Дональд Трамп упорно не признает своего поражения на выборах 2020 года. Он начал судебную тяжбу, чтобы добиться пересчета голосов в некоторых штатах. Однако верховные суды Пенсильвании, Аризоны, Мичигана а также Филадельфии уже отклонили иски штаба Трампа.

Результаты выборов президента США / инфографика 24 канал