Побережью Флориды угрожает тропический шторм Эта: видео стихии
В конце ежегодного сезона ураганов в Атлантике Флориде угрожает мощный тропический шторм Эта. Он может набрать силу урагана. Стихия уже нанесла удар по странам Карибского бассейна.
Когда циклон приблизится к американскому побережью, сила ветра может достигать более ста километров в час. Об этом рассказывают синоптики, пишет "Голос Америки".
Ранее К Филиппинам приближается мощный тайфун Гони: тысячи людей эвакуируют
В минувшие выходные циклон нанес мощный удар по островным странам Карибского бассейна. Стихия докатилась до побережий Никарагуа и Гондураса. Там произошли катастрофические затопления, разрушения инфраструктуры и угрозы оползней.
В гористой местности Центральной Америки шторм несколько ослаб. Однако метеорологи уточняют, что он приобрел непредсказуемый характер.
Бушует шторм Эта: смотрите видео
Поделиться новостью