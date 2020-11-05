В конце ежегодного сезона ураганов в Атлантике Флориде угрожает мощный тропический шторм Эта. Он может набрать силу урагана. Стихия уже нанесла удар по странам Карибского бассейна.

Когда циклон приблизится к американскому побережью, сила ветра может достигать более ста километров в час. Об этом рассказывают синоптики, пишет "Голос Америки".

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В минувшие выходные циклон нанес мощный удар по островным странам Карибского бассейна. Стихия докатилась до побережий Никарагуа и Гондураса. Там произошли катастрофические затопления, разрушения инфраструктуры и угрозы оползней.

В гористой местности Центральной Америки шторм несколько ослаб. Однако метеорологи уточняют, что он приобрел непредсказуемый характер.

Бушует шторм Эта: смотрите видео

Hurricane #Eta flooded Guanacaste, Costa Rica, as it made landfall in nearby Nicaragua on Tuesday: https://t.co/Ls15AL0CYt pic.twitter.com/KLN8GXvmfF — AccuWeather (@accuweather) November 4, 2020

Strong winds from Hurricane #Eta raced through the Colombian island of San Andres, off the coast of Nicaragua Monday, as the Category 4 storm continued its path towards Central America. https://t.co/bE8WtWKPou pic.twitter.com/w3QNmQsuOf — AccuWeather (@accuweather) November 3, 2020

Справка. Это уже 28-й мощный тропический шторм за 2020 год, который получил имя. Последний раз такое количество циклонов зафиксировали в Атлантическом океане возле Америки в 2005 году. Синоптики уже назвали этот год рекордным. Согласно системе Всемирной метеорологической организации, если тропический шторм достигает скорости более чем 62 километра в час, ему дают имя из заранее утвержденного списка из 21 пункта. В 2020 году список закончился раньше, чем год, поэтому метеорологам пришлось давать штормам имена из дополнительного списка.