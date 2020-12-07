Из-за ухудшения погоды синоптики объявили 7 декабря штормовое предупреждение. Мощные порывы ветра будут в западных областях и Приазовье, а также на акватории Азовского моря.

Погода в части областей Украины 7 декабря ощутимо ухудшилась. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем на акватории Азовского моря ожидают порывы ветра 25 – 30 метров за секунду. Высота волн составит 15-20 дециметров. Кроме того, возможно быстрое обледенение судов. Из-за этого там объявили II уровень опасности – оранжевый.

Также в западных областях и Приазовье порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду. В этих регионах объявили І уровень опасности – желтый.

В каких областях будет сильный ветер:

Львовской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой;

Волынской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой.

По словам синоптиков, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

К слову, по информации "Укравтодора", в большинстве областей без осадков, в Одесской и Черновицкой областях местами будет падать снег. На перевальных участках дорог также не прогнозируют осадков. Температура воздуха в горах от -1...-6 градусов. На перевалах мокрая дорога.