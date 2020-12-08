ГСЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветров: где ударит непогода
В большинстве западных, южных и восточных областей 8 декабря объявили штормовое предупреждение. Все – из-за мощных ветров, которые местами будут разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.
О штормовом предупреждении 8 декабря объявили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр.
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В целом непогоду стоит ожидать сразу в 14 различных областях Украины. Здесь действует первый уровень опасности – желтый.
В каких областях будут мощные ветры:
- Волынской,
- Ровненской,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Луганской.
Штормовое предупреждение на 8 декабря / Карта Укргидрометцентра
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