Погода в Украине 9 декабря резко ухудшится. Из-за мощных ветров в большинстве областей объявили штормовое предупреждение.

О непогоде в Украине в четверг, 9 декабря, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

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В западных, южных и восточных областях ожидают порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили первый уровень опасности – желтый.

В каких областях будут дуть сильные ветры

Волынской,

Ровенской,

Львовской,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Харьковской.



Непогода в Украине 9 декабря / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Кроме этого, в Украине 9 и 10 декабря на равнинных реках, кроме украинского участка Дуная, Днепровского и Каховского водохранилища, ожидают появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги.

Напомним, на юге и западе Украины синоптики прогнозируют дожди, на остальной территории без осадков. Столбики термометров днем будут достигать -3...+6 градусов.

Обратите внимание! Накануне в селе Кирилловка Запорожской области десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов затопило из-за наводнения. Спасатели предупреждают, что штормовая погода сохранится и 9 декабря.