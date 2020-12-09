В Украине снова штормовое предупреждение: где прогнозируют непогоду
Погода в Украине 9 декабря резко ухудшится. Из-за мощных ветров в большинстве областей объявили штормовое предупреждение.
О непогоде в Украине в четверг, 9 декабря, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.
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В западных, южных и восточных областях ожидают порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили первый уровень опасности – желтый.
В каких областях будут дуть сильные ветры
- Волынской,
- Ровенской,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской.
Непогода в Украине 9 декабря / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Кроме этого, в Украине 9 и 10 декабря на равнинных реках, кроме украинского участка Дуная, Днепровского и Каховского водохранилища, ожидают появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги.
Напомним, на юге и западе Украины синоптики прогнозируют дожди, на остальной территории без осадков. Столбики термометров днем будут достигать -3...+6 градусов.
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