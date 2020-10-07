В Украине предупредили об ухудшении погоды: в каких регионах следует ждать ливня
Синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий 7 октября. Проливные дожди накроют несколько регионов северной и центральной Украины. Также беспокойство вызывают мощные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
Где прогнозируют сильные ливни и грозы
Мощные дожди с грозами накроют Киев и Киевщину, Винницкую, Черниговскую и Житомирскую области. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.
Обратите внимание Какой будет погода в октябре: прогноз от синоптика
По данным синоптиков, сильные порывы ветра будут наблюдать в центральных, восточных и южных областях. Скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Это І уровень опасности, желтый.
Регионы, где предупредили об ухудшении погодных условий / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание Прогноз погоды на 7 октября: Украину накроют ливни, местами грозы
В Украине – высокий уровень пожарной опасности
Кроме того, 6 – 8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Уровень пожарной опасности в Украине / Карта Укргидрометцентра
Как вести себя во время сильных ветров и ливней: советы
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.