Синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий 7 октября. Проливные дожди накроют несколько регионов северной и центральной Украины. Также беспокойство вызывают мощные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Где прогнозируют сильные ливни и грозы

Мощные дожди с грозами накроют Киев и Киевщину, Винницкую, Черниговскую и Житомирскую области. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.

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По данным синоптиков, сильные порывы ветра будут наблюдать в центральных, восточных и южных областях. Скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Это І уровень опасности, желтый.

Регионы, где предупредили об ухудшении погодных условий / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание Прогноз погоды на 7 октября: Украину накроют ливни, местами грозы

В Украине – высокий уровень пожарной опасности

Кроме того, 6 – 8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Уровень пожарной опасности в Украине / Карта Укргидрометцентра

Как вести себя во время сильных ветров и ливней: советы

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.